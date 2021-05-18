印度疫情天灾祸不单行 强烈气旋陶特酿21死

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（法新社印度马胡瓦18日电） 强烈气旋陶特（Tauktae）今天挟带强风大雨袭击印度，造成至少21人丧生，96人失踪，也导致2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗施打作业中断。

法新社报导，印度目前亟须控制疫情蔓延，而陶特袭击了大片土地，掀起巨浪冲毁沿岸，街道变成河流，也迫使成百上千民众逃离灾区。111 陶特为这个地区数十年来所遇最大气旋，当强风肆虐家园，将路树连根拔起，吹倒电塔，在克勒拉省（Kerala）、果阿省（Goa）、马哈拉什特拉省（Maharashtra）与古茶拉底省（Gujarat）夺走多条人命。

孟买（Mumbai）当局关闭了机场，敦促民众待在室内，将大约600名COVID-19病患从多家医院迁往「更安全处所」，而在海边城镇第乌（Diu）附近，海平面涨到3公尺高。

国防部昨晚表示，孟买沿岸外的一艘船只上有约273人受困，已派遣两艘海军船协助救援，目前已救起28人。

印度气象局表示，陶特昨天以阵风时速达185公里的「极强气旋风暴」（Extremely Severe Cyclonic Storm）等级登陆古茶拉底省，到了今天上午已减弱为「特强气旋风暴」（Very Severe Cyclonic Storm）。

这场风暴打乱印度COVID-19疫苗施打进度。印度总确诊数今天突破2500万例大关；过去24小时新增26万3533例确诊、4329例死亡，是继美国后，全球第2个超过2500万例确诊的国家。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP