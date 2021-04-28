印度疫情急速恶化元凶 变种病毒株17国现踪

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（法新社日内瓦27日电） 针对让印度2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情急速恶化的元凶，世界卫生组织（WHO）今天表示，该变种病毒株已在全球10多国找到确诊病例。

法新社报导，世卫表示，截至今天为止，最早在印度出现的COVID-19变种病毒株B.1.617，已在至少17国上传到「全球共享流感数据倡议组织」（GISAID）开放数据库的1200多个序列中检测到。

世卫在每周更新的例行疫情报告中说：「上传序列中，大多来自印度、英国、美国和新加坡。」

世卫近期把B.1.617列为「引关注变种」（variant of interest），但尚未宣告它为「引疑虑变种」（variant of concern）。

「引疑虑变种」的标签会意味着B.1.617比原始病毒更危险，例如它可能更易于传播、更致命，或使疫苗无法发挥作用。

印度正面临疫情大爆发，确诊病例与病殁人数都巨幅增长，让人愈发担心变种病毒株可能引发大灾难。

印度染疫人数爆炸性成长，光27日就记录到35万个确诊病例，将全球染疫人数推升到1亿4770万人。COVID-19迄今在全世界夺走310多万条人命。

世卫承认，依GISAID所得序列而建立的初步模型显示，「B.1.617成长率高于印度其他现有病毒株，暗示它传播力可能增强」。

但世卫也强调，其他流传的病毒株同样显示出传播力增强，种种因素「或许在印度疫情激增起了相当的作用」。

© 2021 AFP