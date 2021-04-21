印度疫情恶化单日新增近30万例 病殁逾2000人

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（法新社新德里21日电） 印度卫生部今天的数据显示，国内通报单日逾2000人染疫丧命，新增近30 万2019冠状病毒疾病确诊病例，成为疫情爆发以来全球最高单日新增病例数之一。

印度卫生部数据显示，过去24小时内境内新增29万5000个2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，追平美国1月的水平。此外，印度一天内有2023人染疫病逝，病殁人数累积达18万2553人。

总理莫迪（Narendra Modi）昨晚对全国发表演说时表示，印度「再次面临苦战」。

莫迪说：「直到几周前，疫情还在掌控中，然后却爆发这波有如风暴般猛烈的第二波疫情。」

据媒体报导，一些生产治疗2019冠状病毒疾病关键药品的工厂，减缓甚至暂停生产。

现在，心急如焚的染疫者亲属，被迫在黑市以较高昂的价格购买药品和氧气等等。

德里首席部长克里瓦尔（Arvind Kejriwal）因妻子检测呈阳性反应，他从昨天开始自我隔离。克里瓦尔昨晚推文表示，德里部分医院剩下的氧气存量只够用几个小时。

美国发布的旅游警示，建议民众现在不要前往印度，即便是已完成疫苗接种的民众。同时，英国已将印度列入「红色名单」。香港和纽西兰则已禁止来自印度的航班。

© 2021 AFP