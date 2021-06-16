印度疫情放缓 泰姬玛哈陵重新开放

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（法新社印度阿格拉16日电） 印度境内2019 冠状病毒疾病（COVID-19）新增确诊人数先前毁灭性激增、如今增速逐步放缓后，当局松绑防疫限制，观光胜地泰姬玛哈陵（Taj Mahal）今天重新开放。

确诊和染疫死亡人数在4月和5月飙升创下新高，让一些地方的卫生服务单位不堪负荷，并导致封城和其他限制措施。

确诊数在最近几周下滑，包括新德里和孟买在内的几个主要城市松绑许多限制。

在泰姬玛哈陵所在的阿格拉（Agra），导游和店家今天乐观看待这个印度顶级旅游景点重现生机。

泰姬玛哈陵这座17世纪建筑，是蒙兀儿（Mughal）帝国第5代皇帝沙贾汗（Shah Jahan）为纪念第2任妻子巴奴（Arjumand Banu）而兴建的陵园，因疫情关系去年3月关闭，去年9月重新开放，今年4月再次关闭。

泰姬玛哈陵重新开放的第一天，游客人数稀少，当局限制每天游客人数为650人。

印度15日通报，过去24小时新增6万2224人确诊，和4月和5月间单日确诊数约40万人相较，已减少许多。

印度现在确诊总数接近3000万人，其中38万人染疫死亡，但许多专家说，实际不治人数可能超过100万人。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）

© 2021 AFP