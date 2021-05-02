印度病殁人数再创新高 救命氧气陆续运达

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（法新社新德里2日电） 印度2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严峻，新增3689人病故再创新高。今天有更多外来医疗援助物资运抵印度，盼能减轻氧气严重短缺的问题。

印度当前新增病例和病殁人数几乎天天刷新纪录。疫情危机席卷城市里面资源匮乏的医院，并扩散至乡村地区。

拥有13亿人口的印度今天新增3689人染疫死亡，创下疫情开始以来单日新高，累计死亡人数逾21万5000人；新增染疫病例接近40万起，累计病例超过1950万例。

当局公布最新数据之际，各国大举行动相助印度，来自法国、德国的制氧机等医疗设备陆续抵达首都新德里。

德国驻印度大使林德纳（Walter J. Lindner）表示，现在印度医院人满为患，人们有时在医院正前方和自家车上面临死亡。法国大使卢纳（Emmanuel Lenain）则说，法国希望展现出与印度团结一心。

印度东部的奥里萨省（Odisha）今天成为最新下令封城抗疫的省分。全国疫情最严重的德里市昨天新增逾2万5000个病例，市府当局延长封城一周。

昨天印度虽对所有成人开放疫苗接种，但现在供应量短缺，45岁以下民众只能上网登记。

除了印度，人口稠密的南亚地区还有其他国家也敲响警钟。

尼泊尔卫生部4月30日警告病例激增，医院就快要没有病床。昨天尼泊尔新增5706起病例，只比去年10月单日增加5743起病例的纪录略低。尼泊尔77个县几乎有一半已实施封城或局部封锁。

斯里兰卡昨天新增1699起病例亦创下纪录，当局在部分地区进一步限制人民移动和活动。

斯里兰卡首席流行病学家萨马拉维拉（Sudath Samaraweera）说：「除非我们能阻止现在这波感染潮，否则我们可能非常快就会面临印度式的危机。」

© 2021 AFP