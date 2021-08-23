印度空污严重 新德里启用首座除霾塔

广告 继续浏览后续

（法新社新德里23日电） 印度首都新德里今天启用当地首座除霾塔，盼减轻每年导致成千上万人死亡的空气污染。不过，专家对这类设施的功用多抱持怀疑态度。

德里空气中的细悬浮微粒（PM2.5）浓度经常可达安全上限的20倍。尤其当冬季来临，当地的2000万人口就会被一层灰色有毒雾霾笼罩。

工程师表示，这座高25公尺的除霾塔上设有40座巨型风扇，每秒可让1000立方公尺空气通过过滤器，让方圆1平方公里内的PM2.5数量减半。

新德里市长克里瓦尔（Arvind Kejriwal）在商业区康诺特广场（Connaught Place）附近举行的启用典礼上表示：「今天是德里争取干净空气、对抗污染的重要日子。」

克里瓦尔说，除霾塔是一项「实验性」设施。「我们将分析相关资料，一旦确认有效，就会在德里各地设立更多除霾塔。」

这座塔的建造费用为200万美元（约新台币5595万元）。有人批评，如果要建造足够数量的塔，以大幅净化整个城市的空气，将耗费巨额资金，还不如好好利用这笔资金，从根源上减少雾霾。

德里雾霾的根源包括车辆排气、重工业与小型工厂、建筑活动、燃烧垃圾和燃料，以及邻近地区在冬季燃烧农地的习惯等。

根据世界卫生组织（WHO），全球空污最严重的15个城市中，有14个在印度。

国际权威期刊「刺胳针」（The Lancet）2020年刊登的一项研究发现，2019年印度有167万人死于空污，其中德里就有近1万7500人。

2018年，中国也曾在空污严重的西安市兴建一座60 公尺高的除霾塔，但这类实验性设施尚未推广至其他城市。

© 2021 AFP