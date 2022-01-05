印度老妇称丈夫是末代皇帝后裔 要政府归还宫殿

（法新社印度加尔各答5日电） 印度1名贫困老妇声称她的先夫是建造泰姬玛哈陵的皇帝曾孙，因此向法院提起诉讼要求承认她的王室身分，并归还1座曾是蒙兀儿帝国（Mughal）皇帝住所的宫殿。

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这位名为贝冈（Sultana Begum）的老妇住在加尔各答（Kolkata）郊区贫民窟1间狭窄的两房小屋中，靠微薄的退休金过活。

在她为数不多的财产中，有她与米尔札．穆罕默德．贝达．巴克（Mirza Mohammad Bedar Bakht）的婚姻纪录，据说他是印度最后1位蒙兀儿帝国统治者的曾孙。

米尔札在1980年去世后，贝冈几乎无以为继。过去10年，她不断要求当局承认她的王室地位，并给予补偿。

68岁的贝冈问法新社：「你能想像建造泰姬玛哈陵（Taj Mahal）的帝王后裔，如今生活在极度贫困之中吗？」

贝冈已提起法律诉讼，要求承认她是17世纪建筑红堡（Red Fort）的合法所有者。位于新德里的红堡，是象徵蒙兀儿帝国强大势力的1座指标性建筑。

此案获得一些具同情心的社会运动人士支持，依据贝冈所称她已故丈夫的血统，可追溯到蒙兀儿帝国末代皇帝穆罕默德・巴哈杜尔・沙・扎法（Bahadur Shah Zafar）。

贝冈的诉讼主张是印度政府非法占有这座资产，应由她继承。德里高等法院上周以「严重浪费时间」为由驳回她的请愿书，但未就她称自己具王室血统裁定是否合法。

法院表示，贝冈的法律团队未能证明，何以沙・扎法的后裔在他流放后150年期间没有提出类似案件。贝冈的律师表示会继续上诉。

1965年，年仅14岁的贝冈嫁给大她32岁、以替人占卜为生的丈夫，尽管有些收入，但不足以养家�b口。丈夫过世后，穷困潦倒一生的贝冈靠着每个月约80美元（约新台币2200元）的退休金住在贫民窟。（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

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