印度豪雨酿洪灾及山崩 至少124死

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（法新社孟买25日电） 印度豪雨引发洪灾和山崩，造成惨重伤亡，迄今已累计124死，另有数十人失踪，救难人员正全力搜救。

自22日以来，暴雨淹没印度西岸地区。气象部门警告，倾盆大雨还将持续数日。

马哈拉什特拉省（Maharashtra）已有114人丧生，其中包括金融中心孟买东南方约180公里的村庄塔利耶（Taliye）22日遭土石流冲毁时身亡的40余人。

一名村民告诉法新社，他的亲人仍未获救，事发当时「许多人在逃命时被土石流冲走」。短短数分钟内，数十间房屋被夷平，只剩2座混凝土建筑屹立原地，供电也遭切断。

目前救难人员正清理土石和瓦砾碎片，全力寻找下落不明的99人。

在孟买南方的其他地区，还有十余人死于山崩。

在奇普伦（Chiplun）部分地区，豪雨连下24小时后，22日水位涨至6公尺高，许多道路及房屋都被恶水淹没。

邻近的果阿省（Goa）也有1名女性溺毙。省府行政首长萨望特（Pramod Sawant）形容，这是「1982年以来最严重的洪灾」。

官员指出，更南方的卡纳塔卡省（Karnataka），死亡人数一夜之间从3人增至9人，另有4人失踪。

© 2021 AFP