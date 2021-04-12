印度超越巴西 1350万人染疫高居全球第2

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（法新社孟买11日电） 13亿人口的印度在近几周快速增加2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染人数，迄今累计1350万人确诊，超越巴西的1348万人，成为全球疫情第2严重的国家、仅次美国。

与此同时，印度也创下单日新增逾16.8万人染疫的纪录。专家先前已警告，政治造势活动、大型宗教庆典与其他公共场所，人潮汹涌且大多数都没有配戴口罩，推波助澜了这一波新疫情。

尼赫鲁大学（Jawaharlal Nehru University）教授达斯库普塔（Rajib Dasgupta）告诉法新社：「整个国家都相当洋洋自得，我们允许社会、宗教和政治集会。」「根本没有人遵循社交距离排队。」

根据法新社汇整的数据，过去7天计通报87万3000多人确诊，比前一周高出70%。

相较下，巴西过去7天累计49万7000人确诊，仅比前一周高出10%；至于全球疫情最严重的美国，过去7天仅通报近49万人确诊，比前一周增加9%。

印度在2月初每日新增确诊人数低于9000人，如今疫情飙升。

印度最富裕的马哈拉什特拉省（Maharashtra）上周祭出周末封锁与宵禁，同时警告说如果接下来几天疫情持续升温，可能实施完全封锁－而这也是中央和地方政府竭力避免走向的极端，以避免已受到重创的经济雪上加霜。

孟买一间热门餐厅的28岁服务生罗西（Rohit）说：「餐厅不会有人遵守规范，如果我们请顾客戴口罩，他们会非常无礼且根本不甩我们。」

印度首都新德里首席部长昨天表示，新增的感染病患高达65%不到45岁。他表示他的政府不支持封城，但要是医院开始没有病床，就会考虑实施。（译者：陈怡君/核稿：陈政一）

© 2021 AFP