印度违宪废自治 两年高压统治让克什米尔变顺民

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（法新社克什米尔首府斯利那加20日电） 在印控克什米尔地区，原本示威司空见惯，近乎每周都有。但地方人士透露印度直接接管两年来，靠乱抓人、维安部队棍棒威吓与没收手机等，当地现已噤若寒蝉。

印度几十年来都在印控克什米尔这一侧陈兵超过50 万，对付当地要求独立或与巴基斯坦合并份子；另一侧的区域正是巴控克什米尔。

印度总理莫迪（Narendra Modi）政府2019年8月以落实和平为由，撕毁宪法所赋予印控克什米尔的自治保障，如今印控克什米尔再无当地选出的自治政府，改由新德里所任命的一位副省长来治理。

新德里当局更火速立新法取代旧制，让当地几无任何克什米尔籍的员警或高阶官僚，而藉调整土地所有权规定以永久改变当地穆斯林为主的人口结构，也激起「屯垦殖民」的批判。

印度两年来在当地逮捕5000多人，多是根据所谓「公共安全法」，这项法律采「预防性羁押」，允许在未经起诉或审判下监禁两年。

国际人权联合会（FIDH）人员罗斯洛（Juliette Rousselot）告诉法新社：「在大多数情况下，预防性羁押不过是用来打压异己和确保自我审查的工具。」

印度还滥用措辞含糊的反恐法规「预防非法活动法」，以便让人们在未经审判下可无限期延押。

两年前印控克什米尔自治被毁、大批印军预先前来防止当地反弹时，拉菲克（化名）就是上千名遭预防性羁押者之一。他坚信是因参与过抗议不公的示威被捕。现年26岁的拉菲克表示，收押一年让他「不成人形」。

拉菲克呼应其他十几个告诉法新社类似境遇的人，称自己当初与30个人被绑上一架军机载往离家几百英里外的监狱，「在狱中有6个月，每天都是整晚被人用强光照着..难以想像是怎么活过来的」。

拉菲克好歹最后还获释。维权人士指出，不少其他克什米尔人仍在印度恶名昭彰的监狱里受苦。

© 2021 AFP