印度遭强烈气旋袭击陶特 孟买外海船只沉没

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（法新社孟买18日电） 强烈气旋陶特（Tauktae）袭击印度，造成孟买外海一艘船只沉没，船上载有273人，目前有146人获救，还有127人下落不明。印度海军表示，已派出两艘船和直升机协助搜救。

印度西岸遭强风袭击，沿岸掀起巨浪，多处道路水淹成河，这艘载有273人的船只昨天开始在海上漂流。

印度国防部表示，这艘船由国营石油公司营运，目前已有146人获救，预期搜救行动在「极具挑战性的（恶劣）海象下」，将持续进行。

陶特为这个地区数十年来所遭遇的最大气旋，当强风肆虐家园，将路树连根拔起，吹倒电塔，在克勒拉省（Kerala）、果阿省（Goa）、马哈拉什特拉省（Maharashtra）与古茶拉底省（Gujarat）夺走多条人命。

孟买当局将野外医院约600名2019冠状病毒疾病（COVID-19）病患迁往「更安全处所」的同时，也疏散了数万名民众。

印度气象局表示，陶特昨天以阵风时速达185公里的「极强气旋风暴」（Extremely Severe CyclonicStorm）等级登陆古茶拉底省，到了今天上午已减弱为「特强气旋风暴」（Very Severe Cyclonic Storm）。

© 2021 AFP