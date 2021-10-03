印度陆军司令：中国大举增兵边境 情况「令人担忧」

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（法新社新德里3日电） 印度陆军司令纳拉瓦内表示，中国正向引发印中争议的边界地区增派「数量可观」的军队，此举促使新德里进行相应部署，情势令人「担忧」。

纳拉瓦内（Manoj Mukund Naravane）将军2日在拉达克（Ladakh）告诉记者，在长达3500公里的印中边界沿线，中国增派了「数量可观」的军队，这个问题「令人担忧」。

纳拉瓦内表示，作为回应，印度军方也在边境增兵，「我们还引进了先进武器，我们很强大，也已做好应对任何可能性的准备」。

印度与中国部队于2020年5月初在拉达克东部对峙，接着双方于6月在加万谷（Galwan Valey）发生45年来的首次死伤冲突，后来经多轮谈判，双方陆续达成加万谷和班公湖（Pangong lake）撤军协定。

此后，印中两国也持续举行高层军事会谈。纳拉瓦内表示，预计下周将举行相关会议。

数天前，中国外交部发言人华春莹指控印度士兵非法越界进入中国领土，新德里则反驳，上述指控「缺乏事实根据」。

当地媒体上周援引不具名消息人士说法报导，近100名中国军人于8月下旬越过边界，进入印度北部北阿坎德省（Uttarakhand），并待了数小时。

© 2021 AFP