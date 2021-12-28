印度限制德雷莎修女慈善组织接受海外捐款

（法新社加尔各答27日电） 印度采取行动，截断国外资金挹注已故德雷莎修女（Mother Teresa）所创立的基金会。批评者说，这是印度教民族主义政府干扰基督徒又一事证。

广告 继续浏览后续

天主教德雷莎修女一生多半时间都奉献给印度东部城市加尔各答（Kolkata）的贫困民众，她在1950年创办仁爱传教修女会（Missionaries of Charity），1979年获诺贝尔和平奖，2016年封圣。

仁爱传教修女会目前在印度各地经营庇护住所，根据「印度人报」（The Hindu）报导，2020-21会计年度，海外挹注仁爱传教修女会的资金约有7亿5000万美元（约新台币207亿元）。

印度内政部今天发布声明表示，仁爱传教修女会接受海外汇款的许可证换发，在25日遭到「拒绝」。而当天正是耶诞节。

印度内政部说，在发现仁爱传教修女会接受「不良注资」后，依据「国外捐款管理法」（Foreign Contribution Regulation Act），认定该机构「未符合（接受海外捐款）资格条件」。但声明中并未提供进一步细节。

加尔各答总教区副主教葛梅斯（Dominic Gomes）表示，这项宣布「对最穷困的人而言，是件残忍的耶诞礼物」。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2021 AFP