印度隧道工回忆洪灾瞬间 大水袭来如好莱坞画面

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（法新社印度塔波万8日电） 印度北方喜马拉雅山冰河崩裂引发暴洪，大水在一阵哨声后轰隆隆淹进一座隧道，造成十多人受困。但工人库玛幸运脱身，得以活着述说这段堪比好莱坞电影的经历。

昨天冰河从山坡崩裂后瞬间引发洪水，冲过印度北阿坎德省（Uttarakhand）一处谷地。今天已证实有18人罹难，至少200人仍下落不明。

事发当下，洪水淹没附近一座水力发电设施。而库玛（Rajesh Kumar）与他的同事正在此地一座隧道内的300公尺处工作。

28岁的库玛躺在医院病床上告诉法新社：「我们以为自己撑不过。」

「一阵哨声突然传来…有人在大叫，要我们赶快出去。我们以为是火灾，开始往外跑，但水冲进来，好像是好莱坞电影。」

库玛和同事们紧抓隧道内的鹰架长达4个钟头，维持头部不被水面和石砾淹没，同时试着彼此打气。

库玛说：「我们一直告诉彼此，不管发生什么事，我们手都不能放。感谢老天我们手没松开。」

随着大水沿谷地而下，隧道内的水势开始退去，留下超过1.5公尺高的石砾和烂泥巴。

库玛表示：「我们爬过石头堆，努力往隧道口前进。」

此时他们发现一个小小的开口，但不确定会通往哪里，只知道可以感受到一点空气了。最后他们看到些许光线，其中一人手机收到讯号，于是打电话求援。

库玛和他的同事从地表一个小洞被拉出时，场面令人激动万分。一些人看到阳光，高兴地朝空中挥拳；一些人直接被放上担架带走；还有一人朝天振臂，接着脸先朝下摔入泥巴中。

他们虽受困淹水的隧道内长达4小时，却奇迹般只受到轻伤并成功脱困。

不过冰河崩裂当下，水电设施正在全速运作，两座发电厂多名员工下落不明。目前恐怕仍有约35名工人受困在另一座隧道。

北阿坎德省省长拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）说，疏通隧道的行动彻夜进行，目前已运出约80公尺深的烂泥和石头，但还要再清100公尺深才能抵达工人受困地点。

拉瓦特说：「可能有35人左右受困在内。」

数百名准军事和急难服务人员今天仍在搜查谷地内是否还有生还者迹象。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2021 AFP