印度10岁男童受困深井4天 救援人员与时间赛跑

（法新社印度莱普14日电） 印度救援人员正与时间赛跑，营救受困24公尺深井长达4天的10岁男孩。由于男童有听觉和语言障碍，加上天候恶劣，增加救援工作难度。

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法新社报导，萨胡（Rahul Sahu）10日在中部恰蒂斯加尔省（Chhattisgarh）住家后院玩耍时，跌落这口24公尺深的水井。

当局出动堆土机和起重机，在仅有数英尺宽的水井旁挖掘通道，并动员军人和灾害应变单位提供协助。

不过，地方官员表示，恶劣天候影响救援工作，挖掘作业还挖出毒蛇和蝎子。

嘉尼吉尔县（Janjgir）警长亚格拉沃（Vijay Agrawal）指出，搜救人员架设了1台摄影机，监看萨胡的状况和动作，他也对搜救人员「作出良好回应」。

他说：「男孩没有听力也无法说话，因此挑战更大。」

救援人员透过1条氧气管，给萨胡提供新鲜空气。但据政府发言人表示，由于地底岩石相当坚硬，通道挖掘进度缓慢。

恰蒂斯加尔省长巴格尔（Bhupesh Baghel）发布推文称，希望萨胡平安脱困。他透露，男孩已吃下搜救人员提供的香蕉。

印度农村常可见到没有加盖的水井，幼童发生致命意外可谓屡见不鲜。

© 2022 AFP