厄文手感火烫砍34分 篮网击败骑士闯季后赛

（法新社纽约12日电） 厄文今天在附加赛的手感火烫，整场比赛15投12中轰下34分，还传出12次助攻，篮网在他带领下，115比108击败骑士，以第7种子之姿挺进季后赛。

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例行赛战绩第7的布鲁克林篮网今天在NBA东区「附加赛」（play-in tournament），于主场迎战第8的克里夫兰骑士。

本季NBA仍旧维持因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）而产生的附加赛，因此东、西区例行赛排名第1到第6的球队，就是季后赛第1到第6种子，而例行赛第7到第10名的球队，也都还有机会透过附加赛闯进季后赛。

骑士今天开赛后，一度还能与篮网对抗，但篮网靠着杜兰特（Kevin Durant）在首节剩下3分多钟时的两罚俱中，首度将领先扩大到两位数，并在克莱克斯顿（Nic Claxton）跳投得手后，首节以40比20领先骑士20分。

次节骑士紧咬，但厄文（Kyrie Irving）包括中场前的压哨球在内，上半场9次出手全部命中，篮网在他灌进20分的带领下，在半场打完时以57比43领先。

下半场开打后，篮网在厄文单节8分、德拉蒙（Andre Drummond）9分的带领下，在前3节打完时，以85比73握有12分的领先优势。

末节骑士打出7比0开局，将落后缩小到个位数，并在终场前15.4秒将落后追到剩下5分，但篮网在杜兰特、厄文都两罚俱中的情况下稳住阵脚，最终以7分之差获胜。

厄文今天除攻下全场最高的34分，还送出全场最多的12次助攻，杜兰特也有25分、11助攻的表现，布朗（Bruce Brown）有18分、9篮板、8助攻的全面表现，德拉蒙则攻下16分，板凳出发的克莱克斯顿另贡献13分、9篮板。

骑士的贾兰德（Darius Garland）同样攻下全场最高34分，莫布里（Evan Mobley）贡献19分，替补的洛夫（Kevin Love）有14分、13篮板的「双十」成绩，马卡南（Lauri Markkanen）、勒佛特（Caris LeVert）分别获得13分、12分。

附加赛中，两区例行赛第7名、第8名的球队将先对战，胜队成为季后赛第7种子；败队则与例行赛第9名、第10名于附加赛对战后的胜队，争夺季后赛第8种子的位置，也就是最后一张季后赛门票。

篮网今天赢球，成为东区第7种子，闯进季后赛后，将对上第2种子波士顿塞尔蒂克。此役输球的骑士，将与例行赛战绩第9的亚特兰大老鹰与第10的夏洛特黄蜂之间的胜队，争取以第8种子晋级季后赛的机会。

最终取得第8种子席位的球队，将对上例行赛东区排名第1的迈阿密热火。

© 2022 AFP