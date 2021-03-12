厄文炮轰前东家 砍40分率篮网胜塞尔蒂克

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（法新社纽约11日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网今天对上波士顿塞尔蒂克的比赛，篮网的厄文（Kyrie Irving）炮轰前东家塞尔蒂克，篮网在他砍进40分了情况下，121比109收下3连胜。

篮网球星杜兰特（Kevin Durant）今天因伤连续10场比赛缺阵，队友哈登（James Harden）这场比赛一开始也打得十分辛苦，但厄文自第2节起接管战局，最终率篮网击败塞尔蒂克。

NBA本季因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，一度全面禁止观众入场，随着限制松绑，篮网今天在纽约主场迎来1374名观众。

篮网在本赛季下半季的首战，得分再度超过120分，这是篮网本季第23次拿下超过120分。

哈登有22分、10篮板的「双十」演出，另外还送出8次助攻。他今天9罚全进，但也发生多达7次失误。

篮网今天一共砍进19个三分球，其中光是沙米特（Landry Shamet）就投进6记三分弹，整场比赛拿下18分。

这是篮网本季第24次单场至少投进15个三分球。

塞尔蒂克今天被篮网终止4连胜，阵中的塔特姆（Jayson Tatum）攻下31分，史玛特（Marcus Smart）贡献19分，塞伊斯（Daniel Theis）获得17分、8篮板。

© 2021 AFP