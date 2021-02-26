厄文27分领军 篮网129比92大破魔术

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（法新社洛杉矶25日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网控卫厄文（Kyrie Irving）27分9助攻，帮球队主场129比92痛宰奥兰多魔术，篮网拉出本季新高的8 连胜，战绩已升至东区第2，只差龙头费城76人半场。

篮网此役也是本季最大分差击败对手，全场投篮命中率高达53.3%，若扣掉第一节，命中率是更高的61%。

厄文赛后说：「我们减少失误且打好了第一节，让我感觉球队一路都能掌控比赛节奏。」

哈登（James Harden）也缴出20分7助攻9篮板的全能数据，篮网全场投进20颗3分球也力压对手魔术。哈里斯（Joe Harris）与布朗（Bruce Brown）各挹注14分，替补的沙米特（Landry Shamet）也砍进19分，帮篮网赢得轻松写意。

篮网目前8连胜也是球队2006年以来最长的连胜纪录，尤其还有6场是杜兰特（Kevin Durant）左腿肌腱拉伤缺阵，展现惊人战力。

魔术则以佛契维奇（Nikola Vucevic）28分12篮板表现较佳，但魔术吞下本季最惨烈的一败，三分球更是凄惨的36投9中。

魔术队教练柯立福（Steve Clifford）说：「我们是败给自己，没法让球流畅轮转是今日输球的起点。」

© 2021 AFP