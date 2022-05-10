厄瓜多再传监狱暴动 至少44死108囚犯在逃

（法新社厄瓜多圣多明各10日电） 南美国家厄瓜多当局表示，中部圣多明各（Santo Domingo de los Colorados）监狱9日清晨发生暴动，帮派冲突至少造成44名囚犯丧生，另有逾100名囚犯趁隙逃脱。

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当局表示，在距首都基多（Quito）约80公里、厄瓜多第4大城圣多明各的贝拉维斯塔监狱（Bellavista prison）内，互为竞争关系的灰狼帮（Los Lobos）和R7帮之间爆发冲突。

在暴动期间，许多囚犯试图逃跑。警察局长萨立纳斯（Fausto Salinas）告诉记者，他们已抓回112名趁乱越狱的囚犯，但仍有108人下落不明。

厄瓜多监狱管理机构SNAI表示，已启动维安规范，遏制「秩序混乱」状况。

内政部表示，事发后，6名帮派头目从贝拉维斯塔监狱被移送至2座最高戒备监狱。

内政部长卡利优（Patricio Carrillo）一度声称当局已控制局势，所有逃犯都被抓捕回笼。

现场的法新社记者则报导，多名脸部受伤的囚犯被卡车和救护车送往医疗机构，而部分囚犯亲属也聚集在现场，希望获得亲人相关讯息。

事实上，在此之前，自2021年2月以来，厄瓜多监狱已5度发生暴动，合计造成约350名囚犯丧生。

4月3日，至少20名囚犯在该国南部地区昆卡（Cuenca）都利监狱（El Turi prison）暴动中死亡。

厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）坚称，监狱内部的暴乱直接反映外部问题，亦即贩毒集团正争夺贩运路线控制权。

另一个问题是监狱过度拥挤。该国的65所监狱原本只能收容3万名受刑人，如今却关押3万5000名罪犯。原本只能容纳1200人的贝拉维斯塔监狱则关押了1700名囚犯。

© 2022 AFP