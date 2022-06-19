厄瓜多原民无视紧急状态 第6天抗议吁降油价

（法新社厄瓜多首都基多18日电） 厄瓜多原住民今天无视紧急状态，上街封路要求更便宜的燃料，这已是他们第6天封路抗议。

广告 继续浏览后续

法新社报导，总统拉梭（Guillermo Lasso）昨天宣布限制措施，试图结束时而暴力的示威活动。警方表示，厄瓜多24省今天大多都有原住民继续抗议，其中包括总统宣布进入紧急状态的3个省。进入紧急状态的3省包含首都基多（Quito）所在的皮钦察省。

石油生产国厄瓜多遭受通货膨胀恶化、失业率和疫情加剧贫困的打击，自2020年以来，燃料价格大幅上涨，柴油价格几乎加倍，从每加仑1美元涨至1.90美元，汽油价格从1.75美元涨至2.55美元。

占厄瓜多1770万居民中有超过100万为原住民，他们本周发起反政府示威，学生、工人等人也加入抗议。

示威活动封锁全国各地的道路，包括通往基多的高速公路，他们与拉梭的会谈，也无法让示威落幕。

示威期间群众与安全部队爆发冲突，造成至少83人受伤，40人被捕，拉梭因此发布命令，依法出动武装部队维持秩序、暂停公民权并宣布宵禁。

拉梭在电视上说：「我致力保卫我们的首都和我们的国家。」

示威活动主要集中在皮钦察省（Pichincha）北部地区以及邻近的科托帕希省（Cotopaxi）和因巴布拉省（Imbabura）。

在基多，近1000名示威者本周试图拆除围绕总统府的金属栅栏。

为了平息草根民众的怒火，拉梭昨晚也宣布微调提供给厄瓜多穷困民众的每月补助，并向国家银行贷款人公布减债计画。

© 2022 AFP