厄瓜多又传严重监狱暴动 至少68死25伤

（法新社瓜亚基尔13日电） 厄瓜多官员今天表示，厄瓜多南部大城瓜亚基尔（Guayaquil）监狱12日晚又爆发凶猛冲突，造成至少68名囚犯丧命和另25人受伤。

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当地的海岸监狱（Penitenciaria del Litoral）于9月28日爆发厄瓜多历来最严重监狱暴动事件，造成至少119名囚犯丧生及79人受伤。

瓜亚基尔是厄瓜多最大城市，人口约200万。当地的海岸监狱内囚犯昨晚持枪械、爆裂物和尖刀攻击敌对派系囚犯。监狱所在的圭亚斯省（Guayas）省长阿罗赛梅纳（Pablo Arosemena）表示，监狱门口附近曾爆发激烈枪战。

暴动于12日晚间约7时发生，当时一群囚犯试图进入关押敌对派系囚犯的第2区牢房，开枪、引爆爆裂物以及挥舞大砍刀攻击，促使警方介入阻止。警察首长瓦雷拉（Tannya Varela）表示：「这些事件是监狱内不同犯罪帮派集团间的地盘争执。」

厄瓜多检方在推特张贴声明表示，约68名囚犯丧命，另有25人受伤。

厄瓜多残破的监狱体系今年以来已有超过300名囚犯丧命，监狱内关押的成千上万与贩毒集团有关的囚犯，爆发的暴力冲突经常演成监狱暴动。

© 2021 AFP