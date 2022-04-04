厄瓜多又发生监狱暴动 至少20死

（法新社厄瓜多昆卡3日电） 厄瓜多总统府表示，国内南部地区今天清晨发生监狱暴动，造成至少20人丧生。这是厄瓜多最新一起监狱流血冲突事件。

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厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）新闻办公室表示，通报有20人死亡，遗体已送昆卡鉴识中心（Forensic Center of Cuenca）。

内政部长卡利优（Patricio Carrillo）表示，昆卡都利监狱（El Turi prison）冲突中，有5名犯人「肢体残伤」。

法新社报导，厄瓜多近年来难以控制监狱暴力，这些暴动通常都与帮派有关，在去年就有320名囚犯死于暴动中。

卡利优告诉媒体，在出动800名警察和200名武装部队成员后，这场暴动才控制下来。卡利优又说，冲突已经停止，但内部还有一些武装犯人。

他说，牢房区逐一疏散囚犯，如此才能没收他们所持武器。

事发时间约于凌晨1时30分，地点在狱中最高警戒区。中午时分仍然可见情况未获控制，有些囚犯还和警察在屋顶上对峙。卡利优表示，这起暴动与帮派有关。

今天稍早，卡利优在社群平台推特（Twitter）写道，厄瓜多必须进行司法改革，以惩戒监狱暴动犯行。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP