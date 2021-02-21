厄瓜多总统大选第二轮投票 候选人出炉

广告 继续浏览后续

（法新社基多21日电） 南美国家厄瓜多的选举委员会今天宣布，订于4月11日举行的总统大选第二轮投票，将由左派经济学家阿拉乌斯（Andres Arauz）和保守派前银行家拉梭（Guillermo Lasso）对决。

厄瓜多选委会秘书巴耶荷（SantiagoVallejo）宣布，根据7日举行的首轮投票最终结果，36岁的阿拉乌斯以32.72%得票率胜出。他是厄瓜多前社会主义总统柯利亚（Rafael Correa）的子弟兵。

拉梭则以19.74%得票率屈居第二，以微幅差距领先左翼原民领袖培瑞斯（Yaku Perez）的19.39%得票率。

厄瓜多选委会讨论直到今天凌晨，最后5名选委中有4名同意这份首轮投票结果。

51岁的环保律师培瑞斯先前正式提出在全国24个省中的17个省重新计票要求。他声称首轮投票有舞弊，导致他的得票率在计票过程由原本居第二位转为输给紧追在后的拉梭，使他无法进入第二轮。重新计票工作已于17日中止。

今天消息宣布后，拉梭发表声明说：「今日民主胜利了。我们将带着勇气和乐观迎接第二轮投票。」

这场选举最后赢家，将接替5月24日卸任的总统莫雷诺（Lenin Moreno）。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP