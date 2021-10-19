厄瓜多毒品暴力泛滥 实施紧急状态

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（法新社厄瓜多首都基多18日电） 在厄瓜多，与毒品有关的暴力情事层出不穷，总统拉梭（Guillermo Lasso）今天宣布进入紧急状态，并下令动员军警在街头巡逻。

拉梭在国营电视台EcuadorTV转播的演说中表示：「即刻起，（群众）将在街头感受到武装部队和警察的存在，因为我们在全国范围内发布了紧急状态。」

右翼的拉梭说：「在厄瓜多街头，只有一个敌人，就是贩毒。」他还表示：「厄瓜多近年已从贩毒国家变成也吸毒的国家。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）预定明天到厄瓜多和哥伦比亚进行官方访问，目的是支持拉丁美洲民主国家，并扩大往来。布林肯将与拉梭讨论双方在安全、防务和贸易上的合作。

厄瓜多近月暴力事件大幅增加，官方数据显示，今年1月到10月就有近1900起杀人案，而去年一整年约有1400起。

为期60天的紧急状态将让政府得以动员3600名军警巡视全国65座监狱。拉梭表示，警察也会在街头巡逻。

今天稍早，拉梭才刚任命退役将军耶南德兹（Luis Hernandez）为新任国防部长，还称国内公共安全不足。

政府并未说明更换防长的原因，但厄瓜多正面临大规模狱政危机，各地监狱系统都出现血腥暴动。今年迄今，已有238名受刑人在暴动中丧命。

拉梭说：「厄瓜多正处于一段不安全的时期，根本原因有几个，其中之一就是贩毒。」他还说，厄瓜多需要「更强大、更坚实」的武装部队。

他指出，发生在海滨圭亚斯省（Guayas）的暴力致死案，超过70%与贩毒脱不了关系。

拉梭表示，「当贩毒愈来愈猖獗，打手和杀人案也会愈来愈多」，另外还有抢劫等其他犯罪。

© 2021 AFP