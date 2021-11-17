厄瓜多监狱血腥暴动酿68死 军警已完全掌控情势

（法新社瓜亚基尔16日电） 厄瓜多监狱上周末发生帮派火拚暴动，造成68人丧生；狱政首长表示，军警今天已完全掌控狱中情况。

广告 继续浏览后续

瓜亚基尔市（Guayaquil）监狱12日晚间发生骇人血腥暴动，情况一直延续至13日，囚犯在狱中手持枪械、弯刀和爆裂物相互攻击；当局表示，监狱14日已恢复平静。

当局说，帮派彼此械斗，与毒品走私有关。

法新社报导，1000名军警联合安全部队昨天开始攻坚，连续穿越监狱周遭和内部的安全防线，但尚未进入囚犯居住的牢房所在区域。

军警今天终于攻进人满为患的监狱牢房，并掌控情势。

狱政首长寇柏（Fausto Cobo）称情势已在「掌控中」。

位于厄国西南部的瓜亚基尔海岸监狱（Penitenciaria del Litoral）9月28日也发生暴动，造成119人死亡，是厄瓜多史上规模最大的囚犯厮杀事件，也是拉丁美洲数一数二严重的监狱冲突。

瓜亚基尔海岸监狱9月发生致命火拚后，当局随即对全国监狱发布紧急状态，以防事端再起，不料近日又再度上演严重的监狱暴动。2021年截至目前，已有超过320名囚犯因械斗命丧狱中。

厄瓜多地处全球两大古柯硷生产国哥伦比亚和秘鲁之间，贩毒黑帮彼此火拚，使厄瓜多近来暴力事件激增。

人口1770万的厄瓜多毒品走私猖獗，主因边界管理松懈、经济美元化以及拥有大型出口海港。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP