厄瓜多雨季步入第7月 累酿57死110伤

（法新社厄瓜多首都基多9日电） 厄瓜多全国风险管理服务（National Risk Management Service ）今天表示，半年来剧烈的破坏性大雨已造成57人丧生、110人受伤。

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法新社报导，此外，有近3万1000人受到大雨影响。大雨引发洪水、土石流，并损害数以千计的家园和数千公顷田地。

这次雨季在4月份已进入第7个月，雨势预期将增强。根据全国风险管理服务通报，单单在皮钦察省（Pichincha），豪雨就夺走了30条人命及87人受伤。全国风险管理服务并说厄瓜多全境24省每一省都受到大雨影响，唯一例外是孤悬外海1000公里的加拉巴戈斯群岛 （Galapagos archipelago）。

全国风险管理服务指出，异常强劲且持久的倾盆大雨已经造成5455公顷田地半毁或全毁，同时有7176处家园、学校或卫生诊所遭受灾害。

今年1月31日，首都基多（Quito）出现20年来最大暴雨，引发洪水和土石流，导致28人死亡及52人受伤。

多位科学家指出，气候变迁更加剧全球豪雨的风险，因为大气温度更暖，所含的水分也更多。（译者：纪锦玲）

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