厄瓜多2幼女入美险没命 遭从边界高墙抛下沙漠

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（法新社华盛顿31日电） 美国海关与边境保护局（CBP）今天表示，有人晚上摸黑将年纪分别只有3 岁和5岁的厄瓜多女童举上高耸的美墨边界围墙，再从14�眨ㄔ�4公尺）高的墙顶将两人抛进美国境内。

美国海关与边境保护局发布声明表示，30日晚间，新墨西哥州「圣德瑞沙（Santa Teresa）巡逻站人员利用摄影技术，观察到人蛇集团将两名幼童从约14�崭叩谋呓缥�墙顶端」丢至地面。

美国海关与边境保护局表示，其中一名人蛇集团成员将这两名厄瓜多幼童丢至地面后，与另外一人徒步逃离现场，「将无助的女童弃于这条国际界线的北侧」。

美国海关与边境保护局表示，两名女童被带至该局位于圣德瑞沙的巡逻站并接受医疗人员评估。为求谨慎，局所人员会将女童送医。美国海关与边境保护局表示，两名女童仍由该局监护。

高阶巡逻探员查维斯（Gloria Chavez）发布声明说，「这些人蛇集团成员昨晚摸黑恶意将无辜孩童自14 �崭弑呓缥�墙抛下，这种行径真让人毛骨悚然」。

「若非美国探员机警、善用行动科技，这两名小姊妹恐会暴露在恶劣的沙漠环境中长达好几个小时。」

美国南方边界上的移民人数不断增加，多数是自称逃离家乡贫穷与暴力的中美洲人。

近来无人陪伴跨界入美的儿童人数，平均每天达500人。

根据官方数据，截至昨天为止，美国卫生及公共服务部负责照顾的移民儿童达1万2918人， 美国海关与边境保护局则负责照顾另外5285人。（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）

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