原住民抗议油价高涨 厄瓜多宣布3省进入紧急状态

（法新社基多17日电） 厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）今晚宣布3个省分进入紧急状态，以因应原住民要求降低油价而爆发暴力抗议的局面。

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拉梭发表电视演讲时说：「我决心保卫我们的首都与国家。」进入紧急状态的3省包含首都基多所在的省分。 厄瓜多政府宣布进入紧急状态后，总统依法可以出动武装部队维持秩序，暂停公民权并宣布实施宵禁。

厄瓜多原住民13日发起无限期的反政府抗议活动，陆陆续续有学生、劳工等支持者加入。厄瓜多人口有1770万人，原住民有100多万人。 示威群众堵住全国各地的道路，包括通往基多的公路。他们在抗议期间与安全部队爆发冲突，已造成至少43人受伤、37人遭到逮捕。 为了平息草根民众的怒火，拉梭今晚演说时也宣布微调提供给厄瓜多穷困民众的每月补助，并向国家银行贷款人公布减债计画。 厄瓜多是石油生产国，近来经济承受冲击，主因是通货膨胀、失业率攀升以及贫困因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而加重。

一年前上任的右翼前银行家拉梭，昨天与原住民领袖见面，以安抚他们的不满情绪，但讨论显然未达到效果。 发起抗议活动的厄瓜多原住民族联盟（Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador）影响力庞大，1997年至2005年曾协助推翻3位厄瓜多总统。他们表示，将持续封堵道路直到政府满足他们的10项诉求。 厄瓜多的油价自2020年以来大幅攀升，柴油价格上涨近一倍，从每加仑1美元涨至1.90美元，汽油从1.75美元升至2.55美元。 厄瓜多原住民族联盟希望柴油价格能降至1.50美元、汽油能降至2.10美元，但已遭政府拒绝。 他们的其他诉求包括管控食品价格、重新谈判约400万家庭的个人银行贷款。

© 2022 AFP