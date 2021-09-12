原子能总署获准维修伊朗境内核设施监控设备

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（法新社维也纳12日电） 国际原子能总署日前批评，联合国对伊朗核子活动的监测任务遭到德黑兰「严重破坏」。双方协商后于12日宣布，允许总署检查人员为设在伊朗的监控设备进行维修保养。

伊朗与国际原子能总署（IAEA）发布共同声明表示：「IAEA检查人员获准维修（位于伊朗境内的）指定设备并更换储存媒体，这些储存媒体由IAEA与伊朗原子能组织（AEOI）共同封缄后，保存在伊朗伊斯兰共和国（Islamic Republic of Iran）。方式和时间获双方同意。」

IAEA上周公布一份措词强硬的报告，指美国拒绝解除对伊制裁后，德黑兰自2月起限制IAEA取得在伊朗境内拍摄到的即时监控画面，导致联合国监测任务受到严重破坏。

IAEA署长葛罗西（Rafael Grossi）11日亲自前往德黑兰，12日与AEOI新任主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）展开协商。

共同声明指出，「双方决定在相关层面上保持互动和会晤」，葛罗西也计划在「不久的将来」再度访问德黑兰。

葛罗西这趟出访，旨在缓解德黑兰与西方国家的僵局，以避免恢复伊朗核协议的谈判宣告破局。

根据伊朗与强权签订的2015年核协议，德黑兰同意限缩核活动，以换取解除制裁。

美国前总统川普（Donald Trump）于2018年单方面退出协议，并再度祭出严厉的经济制裁；伊朗则自2019年起以违反协议多项核心限制回应。拜登政府则主张，应恢复外交以挽救协议。

© 2021 AFP