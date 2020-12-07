原本是飞机库 丹麦打造垂直农场

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（法新社丹麦塔斯查普7日电） 号称欧洲最具规模之一、位于丹麦首都哥本哈根工业区仓库里的「垂直农场」最近刚开幕，室内紫色灯光照明栉次鳞比的盒子里，栽植的莴苣、香草与羽衣甘蓝即将发芽。

丹麦新创公司北欧丰收（Nordic Harvest）这座垂直农场（vertical farm）所在地，原本是用来停放飞机的飞机库，占地7000平方公尺，诺大空间里从地板至天花板共有14层的层架。

虽然没有土壤或日照，但是这里栽植的作物每年将收获15次，并由2万个特制LED灯泡24小时不间断照明。

北欧丰收创办人及执行长黎曼（Anders Riemann）表示，明年首季将收成约200公吨作物，而明年底前农场全产能运作，年产量可达将近1000公吨，如此将使得这座位于塔斯查普（Taastrup）的仓库，成为全欧洲最大的垂直农场之一。

不出所料，乡村农夫对于这些位于大都会里的垂直农场冷眼以对，他们质疑垂直农场供应地球农产品的能力，并且批评垂直农场耗电。

但黎曼强调，他的农场很环保，产地接近消费者且垂直农场使用绿能电力。他说：「循环利用所有水以及养分和肥料，垂直农场的特色就是不伤害环境。」

丹麦的风力发电在全世界首屈一指，全国大约40%的用电是来自风电。黎曼表示：「就我们的垂直农场而言，我们的用电100%来自风电，这使我们不排放二氧化碳。」

黎曼说，他的农场每公斤作物使用一公升的水灌溉，比地下农场省40倍，而且比农地种植省250倍。

强调环保与能源再利用的垂直农场大约从10年前开始发展，目前在亚洲与美国日益蓬勃，而且全球最大的垂直农场在美国，不过这个构想在欧洲已经慢慢开始普及。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP