原能总署：伊朗已开始生产铀金属 再违反核协议

广告 继续浏览后续

（法新社维也纳10日电） 联合国核子监察机构国际原子能总署（IAEA）今天表示，伊朗已开始生产铀金属，再度违反德黑兰当局2015年与世界列强签署的核协议。

伊朗早前警告美国拜登政府，想挽救核协议的期限将至，值此之际，伊朗作出最新违反协议的举动。

法新社报导，总部位于奥地利维也纳的国际原子能总署8日发表声明证实，伊朗「在伊斯法罕（Esfahan）的燃料板制造厂（Fuel Plate Fabrication Plant）提炼出3.6克的铀金属」。

声明又说，国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）已通知成员国，伊朗最近又违反了核协议。

伊朗上个月曾说，德黑兰正在进行铀金属生产研究，目的是提供德黑兰研究反应炉的高阶燃料；因此，伊朗上述违反规定的举动在各界预料之中。

但由于铀金属可用来制造核武器，让这项议题变得相当敏感。

伊朗2015年与美国、中国、俄罗斯、德国、法国与英国签下历史性核协议，内容含一项15年禁令，禁止「生产或取得钸、铀金属或相关合金」。

此外，核协议还规定，伊朗10年后将获准从「小量」开始研究铀金属生产，但前提是要缔约方同意。

伊朗一个月前宣布，伊朗拟将浓缩铀纯度提高到20%，远超过核协议订定的3.67%上限，但仍不足以制造原子弹。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP