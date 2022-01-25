去年美墨边境闯关 近200万移民被捕创新高

（法新社华盛顿24日电） 今天公布的官方数字显示，去年12月约有近18万名移民试图从墨西哥闯关进入美国而被拘捕。

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美国南部边境12月新增拘押人数17万8840人，2021年全年累计拘禁近两百万人，写下新高纪录。

共和党为此迅速指控民主党籍总统拜登和副总统贺锦丽（Kamala Harris）制造了「历史性人道危机」。

共和党全国委员会（RNC）主席麦丹尼尔（Ronna McDaniel）在一项声明中表示：「在他们（民主党）的监督下，人蛇集团猖獗，边境关务人员不堪负荷，我们的社区更不安全了。」

抵达美国的移民人数在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情初期有显着减少，但2020年稍晚开始增加，接着在拜登2021年1月就任总统后大增。

拜登进入白宫后，承诺以更人道方式对待移民，导致一些未经移民申请程序的外国人为了逃离贫穷和暴力，更大量涌入美国。

在酷热夏日，试图闯关的移民通常会减少；但美国国土安全部（Department of Homeland Security）表示，去年7月间非法横越美墨边界的移民中，被拦下的人数创「空前」新高，约20万人。

这批闯关移民对民主党政府而言，在人力、后勤和财政上形成巨大挑战，尤其是拜登政府主张不遣返没大人陪伴的未成年人。

拜登政府致力改革移民系统，但法案在国会中搁置，预料此一议题在今年11月期中选举时，将成为重大议题。

© 2022 AFP