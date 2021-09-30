参与攻占国会 前奥运金牌泳将凯勒认罪

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（法新社华盛顿29日电） 2度在奥运夺金的前美国泳将凯勒（Klete Keller），今天对参与1月6日前总统川普支持者发起的国会大厦攻占行动认罪。

法新社报导，39岁的凯勒在认罪协商中坦承攻占国会山庄，试图阻挠民主党拜登赢得11月总统大选的认证程序，他今天在华盛顿联邦地区法院（US District Court）对妨碍国会这项重罪认罪。

根据量刑指南，妨碍国会通常判刑21至27个月，但凯勒可能会被判处较轻刑期。法院命他缴纳2000美元（约新台币5万5713元）的赔偿金，他原先被控的暴力与妨碍治安罪名，则因认罪而被撤销。

凯勒被影片拍到身在冲破警方封锁线硬闯国会山庄的暴徒群中，警方从他身上写有「美国」字样的美国奥运代表队外套，认出这位金牌泳将身分。

凯勒告诉执法单位，闯入国会山庄后，他把那件夹克丢弃，毁掉电话以及存有当天他在国会大厦所拍照片与影片的记忆卡。

凯勒曾参加2000年、2004年、2008年三届奥运，共拿下2面金牌、1面银牌与2面铜牌。他在奥运后的人生并不顺遂，经历离婚、多次失业，还曾以车为家。

© 2021 AFP