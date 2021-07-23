参与猎狐行动 又2名中国特务在美遭起诉

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（法新社华盛顿22日电） 美国司法部今天宣布，追加起诉2名涉嫌参与「猎狐行动」的中国特务，他们被控在美国替北京当局追捕反对派人士，胁迫这些中国人返国面临刑事指控。

美国司法部表示，共有9名被告在名为「猎狐」（Fox Hunt）的全球行动中，「充当和密谋担任中国的未登记代理人」；猎狐行动目的是要遣返中方所谓的逃犯。

去年10月有5人在美国遭到逮捕，他们涉嫌参与一场国际行动，以「威胁、骚扰、监视和恐吓」方式逼迫一名住美国的未具名中国人返国。

最新遭起诉的人包括50岁的中国检察官凃岚（Tu Lan），她被控曾于2017年赴美国指导「骚扰活动」，后来还干预美国调查行动。

根据美国有关当局说法，猎狐行动包括司法体制外的「遣返小队」，他们秘密行动，试图迫使移居海外的人士返回中国。

根据中国官方说法，他们锁定的对象是遭中国司法制度通缉的涉贪人员，不过华府曾表示，猎狐行动的目标是中国领导人习近平的反对者、异议人士或批评者。

司法部表示，北京当局依在中国可能会遭判重罪的挪用公款、滥用公权力、收贿等罪名通缉这些人。

根据起诉书，被告将一名目标对象的父亲带来美国，以说服此人返回中国， 并骚扰他已成年的女儿，以此施压及传送威胁讯息。

司法部指出，此人住宅曾在2018年9月被贴纸条，上面写道：「若你愿意返回中国大陆，在狱中服刑10年，你的妻小将会没事，这件事就结束了！」据美国有关当局说法，中方这项任务并未成功。

担任未登记的中国代理人罪名，最高可判10年徒刑。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP