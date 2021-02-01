参院弹劾审理9日展开 川普新聘2名律师应战

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（法新社华盛顿31日电） 美国前总统川普今天宣布，为因应9日登场的联邦参议院弹劾案审理，他已新聘请2名律师领导辩护团队。美国媒体昨天才报导，川普辩护团队已有5名律师挂冠求去。

法新社报导，1月20日卸任的川普被控煽动暴民闯入美国国会大厦，以扭转他在总统大选败给拜登（Joe Biden）的结果，因而面临参院弹劾审理。这场审理具有历史意义，不仅是川普4年总统任内第二度、也是美国首度卸任总统面临弹劾。

川普在声明中表示，熊恩（David Schoen）和小卡斯托（Bruce L. Castor, Jr）这两位「备受推崇的辩护律师」，将领导他的诉讼工作。

美国有线电视新闻网（CNN）昨天引述消息人士报导，由于对诉讼策略的意见相左，川普辩护团队有5名律师已退出，其中2人据信是团队领导人。但距离弹劾案开始审理只剩一周多时间。

根据川普声明，小卡斯托的执业生涯专注于刑法，熊恩的专长则在「阿拉巴马州的民权诉讼，以及纽约州的联邦刑事辩护，包括白领犯罪和其他复杂案件」。

声明还说，熊恩过去便曾和川普辩护团队合作，且他和小卡斯托都「同意这场弹劾是违宪的」。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2021 AFP