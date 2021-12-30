又是确诊又是伤兵 热火凑不齐NBA最低8人名单

（法新社洛杉矶29日电） 美国职篮NBA迈阿密热火在传出更多COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊和伤兵情况下，凑不到最低出赛限度的8名球员，原定今天与圣安东尼奥马刺的对战被迫延期。

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热火今天再添3人进入COVID-19健康安全协议，文森（Gabe Vincent）、塔克（P.J. Tucker）、齐泰姆（Zylan Cheatham）成为继劳瑞（Kyle Lowry）、哈斯勒姆（Udonis Haslem）和斯特鲁斯（Max Strus）之后，最新进入COVID-19缺阵名单的球员。

而热火的伤兵也不少，除了阿德巴约（Bam Adebayo）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、莫里斯（Markieff Morris）和欧拉迪波（Victor Oladipo），巴特勒（Jimmy Butler）昨天也在热火最终以119-112击败华盛顿巫师的战役中扭伤右脚踝。

加总起来，热火有12名球员无法比赛，即便他们紧急以10天短约签下盖伊（Kyle Guy）、霍尔曼（Aric Holman）也无法弥补空缺。

© 2021 AFP