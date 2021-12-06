友台美前参议员杜尔辞世 各界沉痛悼念：我们会想念他

（法新社华盛顿5日电） 二战英雄、前美国联邦参议员杜尔（Bob Dole）今天在睡梦中辞世，享耆寿98岁，联邦众议院议长裴洛西下令国会降半旗，各界也纷纷表达哀悼之意。

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美国总统拜登带领政坛向杜尔和其在国会35年的职业生涯致敬，并称他是「我国历史上少有的美国政治家」。

拜登在声明中说，杜尔是「战争英雄，是最伟大世代中最杰出的一人」。拜登说：「对我而言，他也是朋友，我总能向他寻求可靠的指引，或在恰当时机语出幽默来安抚紧绷的神经。我会想念我的朋友。」

拜登和联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）分别下令白宫、联邦机构和军事哨所及国会降半旗，直到9日，以示哀悼。

杜尔1996年曾代表共和党角逐总统大位，也曾投身第二次世界大战身负重伤，是台湾在美国政坛的重要友人，挺台立场鲜明。杜尔今年2月宣布罹患肺癌末期并开始接受治疗。

他的家人透过声明感谢各界在「过去一年间倾注的爱」。

声明说：「美国失去了一位英雄；我们的家庭失去了磐石。当我们回忆起他与生俱来的幽默感时，我们会露出微笑。我们将从彼此一生中共度的非凡时刻获得慰藉。」

美国参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在声明中说，他与「全国人民一同悼念杜尔，我们的好朋友和真正的美国英雄」。

他说：「无论他们的政治立场为何，任何人看见杜尔的行事，都不得不敬佩杜尔的性格和深植其心的爱国主义。」

前总统川普发表声明说，杜尔是「美国的战争英雄和我国真正的爱国者。他倾注心血为堪萨斯州服务，他的努力让共和党变得更加强大」。

曾代表共和党逐鹿白宫的联邦参议员罗姆尼（Mitt Romney）推文说：「当我想到最伟大的世代时，我会想起毕生致力为我国付出的参议员杜尔。安息吧，我的朋友。」

民主党人也纷纷向杜尔致敬。

裴洛西赞扬杜尔是个「信守承诺的人」，她说美国失去了「一位在公共服务体现勇气和卓越表现的杰出领导人」。

前总统欧巴马在推特上盛赞杜尔是「战争英雄、政治领袖和政治家」，他这一代人把「国家置于政党之上」。

前总统柯林顿说：「杜尔毕生致力为美国人民服务，从他在二战中的英雄主义到他为国会效力的35年生涯。他在战争中付出这么多后，其实不需要再付出更多，但他还是做到了。他的榜样激励了这一代和未来世代的人们。」

民主党参议员桑德斯（Bernie Sanders）也表达哀悼之意，说「杜尔在战场上英勇为国效力，在参议院则是以不卑不亢的沉稳态度面对一切」。

社群媒体也涌现悼念杜尔的文字，带人回忆起杜尔2018年参加前总统老布希（George H. W. Bush）丧礼时，他在幕僚搀扶之下，坚持站起来向老布希棺木致敬。

前总统小布希（George W. Bush）谈起杜尔当时向父亲致意的画面时说，杜尔的辞世让夫人萝拉（Laura Bush）和他悲痛不已。「鲍柏（杜尔）在国会大厦向我已故父亲致敬的模样将永远深植我心，现在，我们布希家族要向他致敬，感谢他毕生以高尚节操为国服务。」（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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