友善LGBTQI族群 美国发行首本X性别护照

（法新社华盛顿27日电） 美国国务院今天宣布，已发行首本非二元性别护照，亦即在护照性别栏标示「X」（未指定）。这是为了尊重性别认同超越传统男女二元的人士所迈出划时代的一步。

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美国国务院还表示，到了明年初，美国护照和海外美国公民的出生证明，性别栏将常态性提供Ｘ选项。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在声明稿中说：「我想藉由发行这本护照的机会，重申国务院承诺促进所有人的自由、尊严和平等，包括LGBTQI+（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿、双性人和其他）族群。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）6月已承诺将处理这项议题；但他当时也说，有些技术上的障碍需要克服。

布林肯上任后，美国国务院已允许美国护照持有人可选择标示的性别。在此之前，美国人若想把护照性别改为与出生证明或其他文件不同，必须出示医生证明。

根据伦敦倡议团体「促进平等与包容雇主网络」（Employers Network for Equality and Inclusion）的资料，除美国外，至少有11国已提供护照性别栏填写「X」或「其他」的选项。

这些国家包括加拿大、德国和阿根廷，以及南亚的印度、尼泊尔和巴基斯坦。其中南亚国家在历史上本有「海吉拉」（hijra）这类双性人或跨性别族群概念。

美国国务院宣布这项消息适逢昨天是「双性人宣传日」（Intersex Awareness Day）。国务院承诺会支持因性别认同而遭受歧视者。

美国总统拜登（Joe Biden）先前已承诺，伸张LGBTQ族群权利会是他的政府首要优先事项。

这与前任美国总统川普（Donald Trump）的政府大不相同。美国上一位国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）任内禁止驻外使馆悬挂彩虹旗。（译者：张正芊）

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