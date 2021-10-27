双星合拿68分 詹姆斯缺阵湖人延长赛击败马刺

（法新社圣安东尼奥26日电） NBA湖人今天在戴维斯拿下35分17篮板、卫斯布鲁克也获33分10篮板的联手带领下，克服詹姆斯缺阵的劣势，125比121在延长赛后击败马刺。

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在今天美国职篮NBA洛杉矶湖人挑战圣安东尼奥马刺的比赛，湖人的詹姆斯（LeBron James）因右脚踝酸痛不克出赛，他是在湖人先前击败曼菲斯灰熊一战的第2节受伤，这让湖人3巨头此役只剩下戴维斯（Anthony Davis）和卫斯布鲁克（Russell Westbrook）两人。

尽管湖人戴维斯单节攻下10分，但马刺首节仍以29比27领先。第2节剩下7分38秒时，湖人在贝兹摩（Kent Bazemore）砍进三分球后超前，一度领先达6分，但沃克四世（Lonnie Walker IV）在中场前1.7秒回敬一记三分球，让马刺上半场以62比61保有领先。

这场比赛的上半场，戴维斯攻下全场最高的16分，卫斯布鲁克为湖人挹注12分。马刺上半场有4名球员得分达两位数，其中以莫瑞（Dejounte Murray）的13分最高，板凳出发的瓦塞尔（Devin Vassell）、沃克四世分别获得11分、10分。

马刺带着12分的领先优势进到第4节，但湖人靠着一波17比4攻势，以102比101超前。但马刺靠贝兹-迪普（Keita Bates-Diop）第4节结束前32.2秒的进球再将比分扳平，也让比赛进到延长。

延长赛湖人一度领先6分，但马刺在伯尔特（Jakob Poeltl）上篮得手后，以121比121扳平比数，随后戴维斯抓下进攻篮板并进球，卫斯布鲁克更在马刺的瓦塞尔在三分线外出手落空后灌篮得手，让湖人锁定胜利。

马刺今天落败的其中一项关键是罚球，他们在第4节和延长赛中，9罚仅1中。

湖人今天赢球，在开季两连败后连拿两胜，阵中的蒙克（Malik Monk）为球队挹注17分，芮维斯（Austin Reaves）则是拿下10分。

吞下3连败的马刺，队上得分最高的是攻下生涯最多27分的伯尔特，他还抓下14个篮板。莫瑞有21分、15助攻、12篮板的「大三元」演出，这是他生涯第5次拿下大三元，单场送出15次助攻则是生涯新高。沃克四世攻下21分，瓦塞尔获得19分，强生（Keldon Johnson）则进帐11分。

© 2021 AFP