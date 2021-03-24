反制中国报复性制裁 义大利将召见驻罗马大使

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（法新社罗马23日电） 西方国家因中国对待穆斯林维吾尔少数民族方式对中国祭出制裁，北京当局也公布报复性反制措施后，义大利今天表示将追随欧洲联盟（EU）各国脚步，为此召见中国大使。

义大利外交部透过声明表示：「中国驻罗马大使明天将被召见…与北京当局对欧盟实施的制裁措施有关。」

欧盟、英国和加拿大昨天以镇压维吾尔人为由，将4名中国新疆省前任和现任官员列入黑名单后，引发这场外交纷争。

美国也采取行动和盟邦步调一致。美国去年7月已对这4名中国官员的其中2人祭出制裁，今天扩大制裁另外2人。

中国愤怒否认维吾尔人遭大规模迫害一事，对包括5名欧洲议会（European Parliament）成员在内的10名欧洲人士祭出入境禁令，另外也对2个欧盟组织及2个智库祭出制裁。

义大利召见中国大使一事，与法国、德国和其他欧盟国家政府采取的措施相呼应。

尽管华府和欧盟对中国「一带一路」政策抱持强烈怀疑，义大利在欧洲算是对中国比较友善的国家，多半归因于义大利2019年决定签署中国「一带一路」基础建设发展倡议。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP