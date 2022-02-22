反制俄国 德国中止北溪2号天然气管线案

（法新社柏林22日电） 德国总理萧兹今天表示，针对俄罗斯承认乌克兰东部两个分离主义地区独立，他将中止与俄国合作的北溪2号天然气管线案审核程序。

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萧兹（Olaf Scholz）表示，他已下令德国的北溪2号天然气管线（Nord Stream 2）主管机关中止审查程序。在与俄罗斯的紧张对峙日益加剧之际，西方各国及乌克兰把这条管线视为一项筹码。

他说：「这听起来像是技术性手段，不过这是必要的行政步骤，如此即不可能取得认证，而没有这项认证，北溪2号天然气管线不可能展开输送。」

北溪2号天然气管线计画向来是德国与盟友关系紧张的原因之一，德国的盟邦声称这会导致德国对于能源仰赖益增，并大大增加俄罗斯的影响力。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天稍早要求立即中止北溪2号天然气管线案。俄罗斯预定经由这条取道波罗的海的管线，输送天然气给德国。

萧兹上周访问基辅时，泽伦斯基告诉他，俄罗斯将把持这条管线作为「地缘政治的武器」。

萧兹今天还表示，中止这项方案的决定仅是「具体」行动之一而已，后续可能对俄罗斯实施进一步制裁。

萧兹与来访的爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）召开联合记者会时说：「若是（俄方）采取进一步措施，我们还可以实施其他制裁。不过目前的关键在于要有非常具体的行动。」

俄罗斯承认乌东两个叛军控制的地区独立后，萧兹表示，有信心欧盟将同意针对俄罗斯采取「有力且重大」的制裁方案。

北溪2号天然气管线将使俄罗斯对德国的天然气供应增加一倍，对于极力遏止俄罗斯入侵乌克兰的西方国家而言，这条管线已成为一张王牌。

目前北溪2号天然气管线已经完工，不过德国主管机关尚未核可启用。

美国总统拜登（Joe Biden）本月与萧兹会谈后警告，俄罗斯若是入侵乌克兰，他将设法「终止」这项方案。

© 2022 AFP