反制入侵乌克兰 美国会表决终结与俄正常贸易关系

（法新社华盛顿7日电） 白宫反制俄罗斯总统蒲亭挥军入侵乌克兰而逐步扩大施压之际，美国国会今天表决通过中止与莫斯科正常贸易关系，并投票通过将拜登总统禁止进口俄罗斯原油的行政命令纳入法律。

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法新社报导，这项立法也针对俄罗斯盟邦白俄罗斯，授权美国总统拜登对这两国产品大幅加徵关税。

拜登上月演说宣布此一举措，称俄罗斯须对乌克兰的血腥杀戮「付出代价」，俄罗斯则否认犯下暴行。

美国联邦参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）指出：「蒲亭（Vladimir Putin）绝对须对他在乌克兰犯下可恶、卑劣的战争罪负责；我们眼见从乌克兰传出的影像…邪恶透了。」

「这让我们想起人类史上最糟糕的时刻，这是由邪恶的人蒲亭一手造成；数百平民遭冷血杀害。」

世界贸易组织（WTO）的主要原则，所谓的最惠国待遇、在美国被称为永久正常贸易关系（PNTR），要求各国保证平等的关税和监管待遇。

美国联邦参议院今天全票通过的最新贸易制裁措施，使得目的在切断莫斯科与世界其他地区经济和金融联系的数轮措施，达到高峰。众议院先前通过这项贸易制裁，民主党议员全数支持，仅少数共和党议员投票反对。

这些制裁措施包含俄油进口禁令，此措施拜登已发布行政命令执行外，还包括查封与蒲亭有关的亿万富豪资产及冻结罗斯现金储备。

众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）盛赞这次最新行动，是美国对乌克兰支持及对俄罗斯究责承诺「坚定不移」的象徵。

她声明表示：「蒲亭侵略和野蛮的战争罪行已震惊全世界，须以强烈方式回应。」

加总各项措施，已迫使莫斯科处于债务违约的边缘。

这项立法还包括重新授权马尼次基法（Magnitsky Act），藉由禁发签证和冻结资产等处罚手段对违反人权和贪腐进行制裁。

美国昨天展开行动阻挡外国对俄罗斯和国营企业投资，并进一步制裁俄罗斯银行和高阶官员。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）告诉国家广播公司新闻网（NBC News），全球惩处已让俄罗斯经济陷入「严重衰退」。

他说：「我们将见到俄罗斯经济可能萎缩15%左右。」（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

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