反制军政府断网 缅甸年轻人靠地下刊物互通讯息

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（法新社仰光11日电） 面对军政府切断网路与压制讯息，缅甸年轻人以秘密印制、偷偷在社群内分发的的地下刊物与之对抗。

根据监督组织（NetBlocks），缅甸2月1日发生政变、民选领袖翁山苏姬遭推翻，引爆大规模抗争，安全部队残酷镇压，造成700多名平民丧命后，国家陷入混乱后，已56天没有网路。

30岁的林丹（Lynn Thant, 化名）创办这份地下报刊，还起了个前卫的名字「汽油弹」（Molotov），来吸引年轻人。

林丹说：「这是我们对那些减缓资讯流的人做出的回应，那对我们是威胁。」

国内各地数以千计的读者下载这份刊物的PDF版，列印出来后，在仰光与瓦城等地分发。

这样做的风险，林丹当然了然于胸。

根据监督组织「缅甸援助政治犯协会」（Assistance Association for Political Prisoners），政变过后，军警逮捕了3000多人，通缉名单上还有约180位名人，包括演员、歌手、社群媒体网红，若散布反对军方的异议遭定罪，可能得面临3年牢狱之灾。

戴着因反乌托邦电影「V怪客」（V for Vendetta）流行的福克斯（Guy Fawkes）面具，林丹告诉法新社：「如果我们写些有革命思想的东西，像这样分发，我们可能沦落到在牢里被关很多年。」

「就算我们有人被捕，还是会有年轻人继续印制『汽油弹』；就算我们有人被杀，还是会有其他人，会在其他人倒下时站出来。『汽油弹』会继续存在，直到革命成功的那一天。」

他说，「汽油弹」目前可透过脸书触及到3万多人，主要的读者是Z世代社运人士。此外，这份刊物也避开当局耳目，在菜市场内流传。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP