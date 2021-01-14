反制新闻付费？ Google对澳洲用户隐藏新闻搜寻

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（法新社雪梨14日电） Google已开始对本地部分用户隐藏澳洲新闻网站，这是坎培拉要求科技公司为新闻内容付费给媒体之后，Google所做的「实验」。

澳洲打算强制Google与脸书（Facebook）在放上媒体内容时付费，否则就得面临数以百万计美元的罚款。这是全球遏制美国数位巨擘权力最激进的动作之一。

这个惹恼科技公司、「世界首见的」规定将于今年实施，适用于脸书动态消息（news feed）与Google搜寻。

澳洲金融评论报（The Australian Financial Review）报导指出，Google将对一小群搜寻用户隐藏主要商业新闻媒体内容，包括「新闻集团」（News Corp）旗下报纸以及「卫报」澳洲版（Guardian Australia ），但以旧的连结取代或是出现其他网站内容。

Google发言人表示，这是Google「数以万计实验」的一环。

这位发言人表示：「我们正在进行一些实验，评估新闻业务与Google搜寻（Google Search）间的相互影响，各将触及约1%的澳洲Google搜寻用户。」

© 2021 AFP