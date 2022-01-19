反圣婴不敌暖化趋势 去年名列全球史上前7热

（法新社日内瓦19日电） 联合国今天证实，2015至2021年是有史以来最炎热的7年，且2021年虽然有「反圣婴现象」（La Nina）的降温效应，气温依旧很高。

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联合国旗下的世界气象组织（WMO）发布声明表示：「（纪录上）最热的7年全部出现在2015年后。」

WMO指出，尽管连续2年出现反圣婴现象，引发全球关注，2021年仍旧登上纪录中最热年份的前7名。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）在声明中表示：「连续2年反圣婴，代表2021年暖化情形不若近年那么明显。即便如此，2021年还是比以往的反圣婴年更热。」

塔拉斯说，这种现象显示，「因温室气体增加引发的长期暖化趋势，整体规模已大于自然气候因素导致的全球逐年均温波动」。

反圣婴现象指的是中太平洋和东太平洋赤道位置的海面温度大规模降低，这会对全球天气造成广泛影响。

反圣婴的冲击一般跟会造成升温的「圣婴现象」（El Nino）相反，通常每2至7年发生一次，但2020年起连续2年发生。

世界气象组织整合6大国际资料库后，做出上述结论。这些资料库包含欧洲联盟（EU）的「哥白尼气候变化服务」（C3S），以及上周公布类似发现的美国国家海洋暨大气总署（NOAA）。

资料并显示，2021年全球均温比工业化前（1850至1900年）高出约摄氏1.11度，这也是连续第7年升温幅度增加摄氏1度以上。

© 2022 AFP