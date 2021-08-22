反塔利班势力发言人：准备持久战

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（法新社喀布尔22日电） 前阿富汗政府军队在庞吉夏河谷（Panjshir Valley）组成反攻势力，他们的发言人接受法新社采访说，这场对抗预料会是「持久战」，但表示也会尝试与塔利班协商。

发言人纳札里（Ali Maisam Nazary）表示，自从塔利班闪电控制首都喀布尔之后，数千民众来到庞吉夏河谷，除了要加入反抗塔利班势力，同时也为了寻求庇护，继续生活。

纳札里表示，知名反塔利班战士马树德（AhmedShah Massoud）之子在这里组织约9000人对抗塔利班。马树德在2001年9月11日恐怖攻击事件发生2天前，遭到盖达组织（Al-Qaeda）暗杀身亡。

法新社在他们的训练时段拍摄照片，可看到数十名召募民兵进行体能训练，数辆武装悍马车开过河谷。

阿富汗民族抵抗阵线（National ResistanceFront）的主要目标是避免进一步流血，并施压组成新政府体系。

不过纳札里表示，如果塔利班不愿意协商，他们也准备好战斗，塔利班将会面对来自全国的抵御。

纳札里说：「和平协议的条件是塔利班必须把权力下放，如此才能确保全民得到社会正义、平等、人权以及自由。」

他并表示，如果塔利班不同意，双方将展开「持久战」。

© 2021 AFP