反塔利班领袖：愿与阿富汗新政权和谈

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（法新社巴黎24日电） 阿富汗对抗民兵组织塔利班（Taliban）的反抗势力领袖小马树德在巴黎「竞赛杂志」（Paris Match）今天刊出的专访中誓言绝不投降，但愿与阿富汗的新统治者和谈。

小马树德（Ahmad Massoud）与阿富汗前副总统沙雷（Amrullah Saleh）退守至位于首都喀布尔（Kabul）北方的庞吉夏河谷（Panjshir Valley）。庞吉夏河谷是小马树德的故乡，他的父亲是阿富汗知名反塔利班战士马树德（Ahmed Shah Massoud）。

这是塔利班占领首都喀布尔以来，小马树德首次接受专访。他告诉游历世界的知名法国知识分子李维（Bernard-Henri Levy）说：「我宁愿死不投降，我是马树德的儿子，我的字汇里没有投降这个字。」

小马树德宣称，已有「数以千计」的死士加入根据地在庞吉夏河谷的阿富汗「民族抵抗阵线」（National Resistance Front）。1979年苏联入侵阿富汗，或是1996至2001年塔利班统治期间，马树德家族的大本营庞吉夏河谷从来没失守。

他再次呼吁各国领袖支持，包括法国总统马克宏（Emmanuel Macron），并且对于在月初喀布尔沦陷前请求各国提供武器遭拒表达不满。根据法文发表的专访全文，他说：「我无法忘记就是8天前，我曾在喀布尔向那些人请求提供武器，但他们犯下了历史性错误。」

小马树德表示：「他们拒绝了，而这些武器--大炮、直升机、美制战车--如今都落入塔利班手里。」

他还说，他愿与塔利班和谈，并且勾勒期盼与塔利班达成协议的轮廓。

小马树德指出：「我们可以谈，有战争就有谈判，而我父亲向来与敌人打交道。试想塔利班会同意尊重女权、少数族裔、民主、一个开放社会的架构，那么为何不致力于说明，这些原则对于包括塔利班在内的所有阿富汗人都有益处？」

小马树德的父亲马树德亲法，与法国及其他西方国家关系密切，因为在80年代苏联占领阿富汗及90年代塔利班统治期间领导反抗军奋战，被誉为「庞吉夏之狮」（Lion of Panjshir）。

2001年9月9日，也就是911恐攻前两天，马树德被盖达组织（Al-Qaeda）暗杀身亡。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP