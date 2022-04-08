反对侵略乌克兰 俄诺贝尔奖得主火车上遭泼漆攻击

（法新社莫斯科8日电） 俄罗斯媒体人、诺贝尔和平奖得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）7日搭乘火车时遭人泼油漆攻击。

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穆拉托夫的独立报纸「新报」（Novaya Gazeta）透过Telegram发文指出：「一名身分不明施暴者在火车车厢内攻击『「新报』总编辑和诺贝尔奖得主。」

该报引述穆拉托夫的话说：「他将混有丙酮的油性涂料扔进车厢。他大喊，『穆拉托夫，这是为了我们的子弟』。」显然是在暗示乌克兰战争中伤亡的俄军。

穆拉托夫遇袭后说：「我的眼睛灼烫得很厉害。我试着把漆洗掉。」事发时他正搭乘一列由莫斯科开往东南部大城萨马拉（Samara）的火车。

那则发文附有两张穆拉托夫的照片，其中一张显然是在火车洗手间里，他的头部、身体和手臂覆盖着红色物质。

第二张照片显示火车车厢内被泼洒了大量血红色液体。

穆拉托夫的前副总编马蒂诺夫（Kirill Martinov）在推特上说：「穆拉托夫接受了急救，而后搭火车去探望他母亲…我们正在寻找这名犯罪分子。」

马蒂诺夫补充道，这次攻击可能已对穆拉托夫的视力造成伤害。

穆拉托夫与菲律宾新闻网站Rappler执行长瑞萨（Maria Ressa）因致力「捍卫言论自由」，2021年共同获颁诺贝尔和平奖。

「新报」上个月表示，在乌克兰冲突停止前，该报将暂停在俄罗斯发行报纸和线上出版品。

自2月24日入侵乌克兰以来，莫斯科当局已大幅收紧对独立媒体的控制，并通过立法，严惩任何批评军事介入行动者。

就在7日当天，该报驻外记者表示，他们已自行推出多国语言的新版「新报欧洲」（Novaya Gazeta. Europe），由马蒂诺夫负责编辑。

© 2022 AFP