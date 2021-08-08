反对健康通行证 法国各地逾23万人上街抗议

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（法新社巴黎7日电） 不满进入咖啡厅或搭乘市际列车等必须持健康通行证，逾23万民众今天连续第4个周末在法国各地上街抗议，也是迄今最大规模的反健康通行证示威抗议。

义大利境内也出现类似但规模较小示威抗议。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）大力推动的这项措施，强制规定必须完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗、病毒检验阴性或最近染疫康复，才能从事众多日常活动。

面临明年争取连任压力的马克宏，希望藉由鼓励全民接种疫苗，从而击败新型冠状病毒以及快速扩散的Delta变异株。

但反对人士坚称，那些防疫规定侵蚀公民自由，而法国是高度尊重个人自由的国家。

内政部表示，约23万7000人在法国各地上街抗议，包括巴黎有1万7000人，超越上周末的20万4000人，值暑假高峰期间抗议人数多得不寻常。

在地中海沿岸的法国东南部普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区（Provence-Alpes-Cote d'Azur），包括土伦 (Toulon）、尼斯（Nice）和马赛（Marseille）等城市，至少3万7000人走上街头，高呼「健康通行证意味自由死亡」等口号。

从8月9日起，在餐厅饮食或在咖啡厅享用一杯咖啡，不论是室内或露台，都必须持有健康通行证。搭乘市际大众运输，包括高铁和国内航班也必须持有，但地铁系统和郊区运输系统则不必。

自7月21日起，造访诸如电影院、剧院和博物馆等文化场馆已必须持有健康通行证，法国宪法委员会（Constitutional Council）已于8月5日批准，扩大健康通行证适用范围。

大部分示威抗议都是和平进行，法国内政部表示，全国各地有35人被捕，维安部队有7人受轻伤。

© 2021 AFP