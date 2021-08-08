反对绿色通行证 数千义大利人上街抗议

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（法新社罗马7日电） 义大利祭出新防疫措施，民众必须持有绿色通行证（Green Pass）才能参加室内活动等，不满这项措施的数千名义大利民众今天在多个城市上街抗议。

首都罗马市中心人民广场（Piazza del Popolo）集结超过1000人，高呼「拒绝绿色通行证！」和「自由！」等口号。

安莎通讯社（ANSA）报导，有数千人在米兰上街游行，部分抗议民众佩戴「大卫之星」（Star of David）徽章，搭配「未接种疫苗」字样。

约100名「反疫苗接种」运动（No Vax）成员聚集在那不勒斯（Naples），反对尤其是孩童施打疫苗，高喊「别碰小孩！」和「可耻！可耻！」等。

义大利的绿色通行证是「欧盟数位新冠证明」（EU Digital COVID Certificate）的延伸，于8月6日起进入电影院、博物馆、室内运动场馆或餐厅内用等，必须持有绿色通行证。

绿色通行证证明持有者已接种至少一剂COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗或过去6个月内染疫康复，抑或先前48小时病毒检测阴性。

学校和大学教职员以及大学生将必须持有绿色通行证，同时从9月1日起搭乘国内航班和长途列车也必须持有此通行证。

这是当局因应新冠病毒疫情的最新举措，疫情肆虐已在义大利境内造成逾12万8000人病故。

成功的疫苗接种运动，协助义大利于近几个月扭转形势，如今超过63%的12岁以上人口已完整接种疫苗。但传染力更强的Delta变异病毒株蔓延扩散引发忧虑，今天通报新增将近7000人染疫。

© 2021 AFP